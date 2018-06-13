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"Продал душу диктатору": Робби Уильямс подвергся очередной порции критики за поездку на ЧМ-2018

STYLERЗвёзды        13.06.2018 - 22:28
Фото: Робби Уильямс (facebook.com/robbiewilliams)
Фото: Робби Уильямс (facebook.com/robbiewilliams)

Артиста осудили политики и активисты Великобритании

Знаменитого певца Робби Уильямса раскритиковала британская газета The Guardian за планы поехать выступать на церемонии открытия ЧМ-2018 в Россию.

"Есть много возможностей для Робби Уильямса заработать деньги, но он продал душу диктатору. Позор тебе. Это сообщение от имени Сергея Магницкого, Бориса Немцова, Анны Политковской, Натальи Естримовой, жертв МН 17, 10 000 мертвых украинских солдат..." - приводит слова британского финансиста Уильяма Браудера издание.

Скриншот поста (twitter.com/Billbrowder/status)

Политики и активисты также раскритиковали артиста и призвали правительство воздержатся от участия в мероприятиях в РФ.

Напомним, что ранее Робби Уильямса раскритиковали в Британии за то, что он собрался на ЧМ-2018 в РФ.

"В то время как российские истребители бомбят мирное население Сирии, а правительство травит людей на улицах Великобритании и преследуют представителей ЛГБТ - как в Чечне, так и в других регионах, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби поднимет все эти темы во время своего выступления", - сказал Доути.

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре

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Теги: чм 2018
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