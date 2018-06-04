Продолжение "Рокки"? Ломаченко удивил компанией за завтраком (видео)

Украинец провел время со знаменитым голливудским актером

Известный украинский боксер, чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко встретился за завтраком со знаменитым голливудский актером, звездой фильмов о Рокки Бальбоа, Сильвестром Сталлоне. На своей странице в соцсети Facebook спортсмен опубликовал совместное видео с актером.

"Ланч в компании Василия Ломаченко и Сильвестра "Rocky" Сталонне", - отмечается на странице боксера.