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Продолжение "Рокки"? Ломаченко удивил компанией за завтраком (видео)

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 15:04
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинец провел время со знаменитым голливудским актером

Известный украинский боксер, чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко встретился за завтраком со знаменитым голливудский актером, звездой фильмов о Рокки Бальбоа, Сильвестром Сталлоне. На своей странице в соцсети Facebook спортсмен опубликовал совместное видео с актером.

"Ланч в компании Василия Ломаченко и Сильвестра "Rocky" Сталонне", - отмечается на странице боксера.

 

Ланч в компании Василия Ломаченко и Сильвестра "Rocky" Сталонне

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Теги: бокс, Сильвестр Сталлоне, Василий Ломаченко
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