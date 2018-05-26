"Променяла кокошник на кошку": Оля Полякова удивила фанатов откровенным образом (фото)

Суперблондинка облачилась в костюм женщины-кошки

В социальной сети Instagram поклонники популярной артистки Оли Поляковой отреагировали на новый образ артистки. Певица опубликовала фотографию, на которой она изображена в образе представителя семейства кошачьих. Девушка в подписи к фото похвасталась рекордным уровнем просмотров нового клипа.

Оля показала фото, на котором запечатлена в костюме с "хищным" принтом. Она примерила костюм Женщины-кошки: пятнистый комбинезон с меховой отделкой и чокером на шее.

"Мяу у нас на клипе 1 000 000!" — подписала фотографию артистка.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Большинство поклонников выразили восхищение идеальной фигурой украинской поп-певицы, а другие заметили тот факт, что она все чаще отходит от своего каноничного образа.

"Такая себе важная, карризная, но веселая и озорная кошка!", "Нереально длинные ноги", "Бомба. Как радует. Что Украине есть чем похвастаться. Это Вы", "Ох, какая кошечка. Прелесть", "О Боже, какие ноги! Какая фигура!", "Вау!!!! Красавица Просто Богиня!!! Не Ну это же просто перебор!! Потому что нельзя быть на свете красивой такой!!!", "Какая киця", " "Променяла кокошник на кошку. Так тебе действительно лучше!!!" — отреагировали подписчики на публикацию.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

Другие пользователи уделили отдельное внимание окружающему фону певицы, выразви свое недовольство.

"Такая киса, а интерьерчик зашарканый...", "Что за мерзкое помещение?", "А дверь просто зашибись (ред. - красивая), совковая", "Кошечка красивая, фон сзади – отпад - давно такого ремонта не видела", – указали на несовершенство обстановки поклонники.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

К слову, на официальном YouTube канале певицы состоялась премьера новой видео работы на песню "Королева ночи". После завершения активной фазы концертного графика Оли Поляковой, поп-дива традиционно отрывает летний сезон громкой премьерой. Новый трек "Королева ночи" выполнен в стиле последних хитов певицы, а клип пародирует эстетику 90-х годов.

Видео: /video.rbc.ua