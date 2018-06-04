Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Промосковские последователи": в Тернополе требуют отменить концерт группы Потапа

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 11:01
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Активисты призвали бойкотировать артистов

В Тернополе активисты местного "Правого сектора" требуют отменить концерт рэпера и продюсера Потапа и его группы MOZGI, запланированный на 8 июня. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Facebook.

"Заявление "Правого сектора" Тернопольской области относительно концерта Потапа и группы "MOZGI" в Тернополе. Пока война идет на востоке страны, промосковские последователи продолжают культурную экспансию по всей территории. Сейчас это очередной концерт низкосортной российской попсы Mozgi во главе с Потапом, который уже получал на орехи в Тернополе во времена Януковича и с тех пор не появлялся", - написали в сети.

Напомним, в 2014 году Потап снял штаны перед россиянами.

Скриншот (facebook.com/rs.ternopil)

"Кроме того, нельзя прощать морально позорного поступка Потапа, а именно выступления в России с опущенными штанами. Именно в таком образе он представлялся украинским певцом. "Правый сектор" Тернопольской области считает эти поступки такими, которые подрывают репутацию Украины и уничтожают значимость такого термина как народный артист Украины, а также уничтожают украинскую культуру и патриотическое среду", - отметили в сообществе.

"Мы объявляем бойкот концерта Потапа и группы "MOZGI", и расцениваем его как явление, которое способствует экспансии российской культуры и угрожает культурному положению страны. Особенно во время войны", - подчеркнули активисты в своем заявлении.

"Поэтому призываем всех сознательных украинцев, представителей культуры, музыкантов, прийти и продемонстрировать, что нам не нужен постсоветский, низкосортный, русскоязычный шлак. Оставляем за собой право действовать в интересах Украины и защищать ее всеми доступными методами", - добавили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/rs.ternopil)

Ранее Потап и его команда представили украиноязычную песню.

Что вы не знали о NК? (видео:STYLER.rbc.ua)

Борода, седые волосы и крест: Потап удивил поклонников перевоплощением (фото) Не перестает удивлять: дочь Потапа выложила в сеть откровенные фото
Теги: Потап, Артисты
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top