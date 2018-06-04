"Промосковские последователи": в Тернополе требуют отменить концерт группы Потапа

Активисты призвали бойкотировать артистов

В Тернополе активисты местного "Правого сектора" требуют отменить концерт рэпера и продюсера Потапа и его группы MOZGI, запланированный на 8 июня. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Facebook.

"Заявление "Правого сектора" Тернопольской области относительно концерта Потапа и группы "MOZGI" в Тернополе. Пока война идет на востоке страны, промосковские последователи продолжают культурную экспансию по всей территории. Сейчас это очередной концерт низкосортной российской попсы Mozgi во главе с Потапом, который уже получал на орехи в Тернополе во времена Януковича и с тех пор не появлялся", - написали в сети.

Напомним, в 2014 году Потап снял штаны перед россиянами.

Скриншот (facebook.com/rs.ternopil)

"Кроме того, нельзя прощать морально позорного поступка Потапа, а именно выступления в России с опущенными штанами. Именно в таком образе он представлялся украинским певцом. "Правый сектор" Тернопольской области считает эти поступки такими, которые подрывают репутацию Украины и уничтожают значимость такого термина как народный артист Украины, а также уничтожают украинскую культуру и патриотическое среду", - отметили в сообществе.

"Мы объявляем бойкот концерта Потапа и группы "MOZGI", и расцениваем его как явление, которое способствует экспансии российской культуры и угрожает культурному положению страны. Особенно во время войны", - подчеркнули активисты в своем заявлении.

"Поэтому призываем всех сознательных украинцев, представителей культуры, музыкантов, прийти и продемонстрировать, что нам не нужен постсоветский, низкосортный, русскоязычный шлак. Оставляем за собой право действовать в интересах Украины и защищать ее всеми доступными методами", - добавили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/rs.ternopil)

Ранее Потап и его команда представили украиноязычную песню.

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