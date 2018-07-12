Прощальный тур: Данилко рассказал, что будет с Сердючкой дальше

Фото: Верка Сердючка (facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Украинский артист готовится распрощается со знаменитым образом

Известный украинский артист Андрей Данилко, который завоевал популярность публики благодаря образу Верки Сердюки, рассказал о закрытии этого проекта. Об этом сообщают "Вести".

По случаю закрытия проекта Данилко отправится в прощальный тур. Но после него Сердючка прекратит свое существование, поскольку артист уже устал.

"Я был в такой гонке, что некоторые года вообще не помню. Некоторые нулевые годы я вообще не помню из-за концертных перегрузок: Липецк путаешь с Луцком, а Нижний Новгород с Новгородом — и я не понимал в чем разница. Сказать, что это очень радостно, не могу", - сказал Данилко.

"Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", - добавил артист.

Кстати, Андрея Данилко порекомендовали в качестве главного Холостяка страны.

Недавно состоялось голосование на официальных страницах телеканала СТБ, в котором зрительницы выбирали, кого бы они хотели видеть в роли героя телешоу "Холостяк" в девятом сезоне. Многие предложили собственные кандидатуры, в том числе и известного украинского артиста Андрея Данилко.

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