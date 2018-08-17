"Просто богиня": отдохнувшая Осадчая с терновым венком на голове и в золотом платье восхитила фанов

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая появилась на церемонии Мисс-Украина Вселенная 2018

ТВ-звезда Катя Осадчая заинтриговала поклонников предстоящим новым сезоном популярной программы "Світське життя", несменной ведущей которого она является. Осадчая уточнила, что выход нового сезона запланирован уже на 1 сентября.

При этом телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в вечернем "золотом" платье. Ее голову украшает необычный терновый венок, декорированный искусственными цветами. А позирует ведущая на не менее блестящем фоне. Все в целом произвело на поклонников Осадчей большое впечатление, из-за чего многие согласились, что на фото она словно "богиня".

Следует отметить, что фото было сделано во время торжественного события — выбора представительницы от Украины на международный конкурс Мисс Вселенная 2018. Во время этого события Осадчая готовила один из сюжетов для своей программы.

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Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Отпуск позади, к работе! Старт нашего нового сезона 1 сентября. Мы давно не считаем сезоны в эфире, но знаем точно, что это наша тринадцатая осень вместе с вами. До встречи первого сентября", — подписала снимок Катя Осадчая.

Напомним, что свой летний отдых известная телеведущая провела в Греции. Фото загоревшей Кати Осадчей в желтом купальнике покорили поклонников.

Что касается "божественного образа" Осадчей, то здесь ее подписчики единодушны — греческий релакс пошел ведущей только на пользу, она выглядит отдохнувшей и посвежевшей.

"Красотка невероятная!" — пишет titap_gorbunyata.

"А вот на этой фотографии ты просто богиня", — отмечает d_g_h_b_v.

"Богиня!" — соглашается dmitrenkoksiusha.

"Чарівна та тендітна Катя, як завжди", — восхищается babyboxstudio.

"Красивая, загоревшая, отдохнувшая! Вы супер!" — пишет niuta48.

Стильные образы Кати Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

Кстати, отдых в Греции Катя провела не сама, а вместе со своим мужем — ведущим Юрием Горбуновым. Ранее звездная пара поделилась очень трогательным совместным снимком.

"Держу, чтобы ветром не унесло", — подписал фото Горбунов.

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