"Просто шедевр": популярный видеоблогер показал, как Джамала звучит без фонограммы

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ваня Рассел поделился звучанием песни 1944

Популярный украинский видеоблогер Ваня Рассел, который отделяет голос популярных исполнителей песен от аранжировки и показывает, как бы звучал трек вживую, опубликовал новый ролик на своем YouTube-канале.

В этот раз он показал, как звучит реальный голос Джамалы без фонограмы в песне "1944", когда она выступала на международном песенном конкурсе "Евровидение-2016" и принесла победу Украине.

Ранее блогер показывал, как звучат MELOVIN, Юлия Самойлова, Netta и другие звезды "Евровидения", а также Ольга Бузова, LOBODA, Тина Кароль.

Ваня Рассел дал самую высокую оценку Джамале: 10 из 10.

"Как же я люблю живые исполнения, когда люди поют эмоционально… Когда люди просто отдают себя сцене. Джамала тоже из таких артистов, которые живут на сцене, для которых сцена – это то место, где они перед большой публикой выплескивают все, что они хотят сказать. И когда люди доносят эмоции через песню – это прекрасно", - отметил блогер.

Многие пользователи и поклонники творчества певицы разделили мнение Вани и отметили, что ее музыка - прекрасна.

"С Раши респект Джамале, очень красиво, музыка, мотив...",

"Когда услышала ее на евро, вообще никак не зашла песня. Но когда она победила и пела заключительный раз, я влюбилась! Тем летом вспомнила о ней и сохранила 90% музыки себе. Поэтому лето 2017 ассоциируется у меня с Джамалой и ее невероятным голосом. Она проживает все свои песни, очень уважаю ее, живая она и очень душевная",

"У меня аж мурашки по коже бегают, когда слышу эту песню и ее голос! Джамала отличная певица!",

"Мне Джамала не очень приятна как человек,смотря как она сидела в судейском жюри Украинского песенного шоу,слишком предвязто она относилась к участникам,как мне показалось.Но она профи!Сильный голос,отдача,эмоции...Очень атмосферно!10 баллов!" - написали они в комментариях.

Скриншоты комментариев (youtube.com/RUSSELL BLOG)

Кстати, недавно Джамала показала, как кормит сына грудью, а также поделилась историей неожиданной встречи с Вакарчуком и опубликовала несколько совместных фото с исполнителем.

Также мы писали о том, что Styler собрал самые "жаркие" треки и клипы июля от украинских исполнителей.

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