Просто заменили: Ирина Федишин и Александр Пономарев не попали на фестиваль из-за визы

Коллаж РБК-Украина

Артисты винят во всем организаторов

Известные популярные исполнители Ирина Федишин и Александр Пономарев не смогли поехать на фестиваль в Нью-Йорке из-за отсутствия визы. Об этом сообщила Ирина Федишин на своей странице в Instagram.

Артистка сообщила, что до последнего дня ее имя и имя Александра Пономарева было размещено на афишах американского фестиваля "Союзовка". Но буквально накануне концертов выяснилось, что организаторы фестиваля не успели сделать документы для исполнителей и визы, благодаря которым они должны были попасть в Нью-Йорк.

Ирина Федишин отметила, что документы были поданы еще в апреле 2018 года и до июля визы им не открыли. Кроме того, у певицы сорвались запланированные концерты в Чикаго и других городах США. Они извинилась перед диаспорой в Америке и пообещала приехать к ним в декабре.

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 18 Июл 2018 в 1:07 PDT

Александр Пономарев подтвердил эту информацию на своей официальной странице в Facebook и высказал свое разочарование от работы организаторов, которые пообещали артистам открыть визы, но так этого и не сделали.

Скриншот (facebook.com/OleksandrPonomaryov)

Кроме того, украинские исполнители расстроены тем, что организаторы фестиваля, на который приехали и другие украинские звезды, использовали их имена и фотографии для афиши, а буквально за день до концерта заменили их другими исполнителями.

Скриншот афиши

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Видео: РБК-Украина