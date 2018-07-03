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"Прям Дженнифер Лопес": Ани Лорак удивила откровенным нарядом (фото)

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 11:09
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Звезду раскритиковали за вульгарный образ

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность, впечатлила поклонников откровенным нарядом, похожим на образ знаменитой Дженнифер Лопес. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На фото певица в прозрачном блестящем обтягивающем комбинезоне продемонстрировала свою подтянутую форму.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Снимок прокомментировали пользователи сети:

"Роскошная".

"Красивая".

"Шикарная, глаз не оторвать".

"Вот правда, неужели таланту и красивой девушке обязательно нужны вот такие фото сессии, а?".

"Костюм как у Бритни Спирс в клипе на песню "Toxic".

"Очень откровенно. Зачем?".

"Ну прям Дженифер Лопес. И прикид, и та же стойка".

"У Дженнифер Лопес раньше был такой прикид".

"Бомба".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, директор Ани Лорак рассказал о долговой яме певицы.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Ани Лорак
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