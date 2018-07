Публика не могла сдержать слез: легендарный певец поженил молодую пару в Одессе (фото)

Томас Андерс в Одессе (фото: Сергей Передера)

Томас Андерс исполнил заветную мечту влюбленных прямо на сцене

В одесском "Летнем театре" на Морвокзале выступил экс-солист популярной немецкой группы Modern Talking Томас Андерс.

Желающих послушать звезду диско 80-х собралось немало, в зале практически не было свободных мест. По-началу публика вела себя скромно, но спустя время "сорвалась" со своих мест и начала танцевать под зажигательные ритмы.

А в конце выступления культового певца на сцену поднялся молодой человек и сделал предложение руки и сердца своей девушке под громкие аплодисменты зрителей. Публика не могла сдержать слез, а Томас Андерс исполнил заветную мечту молодых и помог им обрести счастье.

Исполнитель хита "You Are My Heart, You Are My Soul" также поделился своими впечатлениями от Южной Пальмиры.

"Первый раз я побывал в Одессе в 1998 году, это было очень давно, теперь я здесь бываю чаще и вижу, как все меняется. Я люблю лето, люблю океан и моря. Здесь очень красиво и свежо", - признался Андерс во время концерта.

Кроме того, музыкант рассказал свой секрет успеха.

"Если бы я знал такой секрет, то произвел бы таблетки и стал бы очень богатым человеком. Нужно иметь талант, голос, хорошие песни и много работать!" - поделился певец.

Также Томас рассказал, как ему удается так хорошо выглядеть.

"Можно бесконечно и упорно тренироваться, пить воду, но это не залог красоты. Красота должна идти изнутри, ты должен быть счастлив. Тогда будешь красив, вокруг тебя будут всегда красивые счастливые люди", - прокомментировал артист.

Напомним, Летняя сцена в Одессе будет работать до 1 сентября. Для одесситов и гостей города выступит порядка 40 артистов. Среди них - Тото Кутуньо, Лайма Вайкуле, Тина Кароль, студия "Квартал 95", DZIDZIO, "Воплі Відоплясова" и многие другие.

Видео: РБК-Украина