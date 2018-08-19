"Пусть ревнует, иногда полезно": беременная Тарабарова опубликовала провокационный снимок (фото)

Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

Певица часто публикует снимки со своим любимым псом

Украинская исполнительница TARABAROVA, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, опубликовала в социальной сети Instagram провокационное фото. На снимке она изображена с представителем семейства кошачьих, а в подписи добавила, что ее любимый пес, скорее всего, не простит ей такую дружбу.

"Думаю, после этого фото мой пес вряд ли впустит меня домой. Пусть ревнует, иногда полезно!" — пишет артистка под снимком.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/tarabarova

Фото: (instagram.com/tarabarova)

Следует напомнить, что Светлана Тарабарова очень любит своего домашнего питомца и часто публикует снимки и видеозаписи с его участием.

Недавно она даже публиковала видео, на котором разговаривала со своим псом Элвином. Что уж говорить, ранее Тарабарова пришла в студию "1+1" со своим псом.

Фото: (instagram.com/tarabarova)

Допис, поширений користувачем @tarabarova 16 Сер 2018 р. о 9:04 PDT

Видео: (instagram.com/tarabarova)

Недавно мы писали, что Светлана Тарабарова впервые вышла в свет после объявления о беременности.

До этого певица раскрыла главный секрет своей красоты.

Ранее Светлана Тарабарова рассказала, что думает об украинских артистах, выступающих в РФ.

Видео: (video.rbc.ua)