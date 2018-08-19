"Пусть ревнует, иногда полезно": беременная Тарабарова опубликовала провокационный снимок (фото)

Певица часто публикует снимки со своим любимым псом
Украинская исполнительница TARABAROVA, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, опубликовала в социальной сети Instagram провокационное фото. На снимке она изображена с представителем семейства кошачьих, а в подписи добавила, что ее любимый пес, скорее всего, не простит ей такую дружбу.
"Думаю, после этого фото мой пес вряд ли впустит меня домой. Пусть ревнует, иногда полезно!" — пишет артистка под снимком.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/tarabarova
Фото: (instagram.com/tarabarova)
Следует напомнить, что Светлана Тарабарова очень любит своего домашнего питомца и часто публикует снимки и видеозаписи с его участием.
Недавно она даже публиковала видео, на котором разговаривала со своим псом Элвином. Что уж говорить, ранее Тарабарова пришла в студию "1+1" со своим псом.
Фото: (instagram.com/tarabarova)
Видео: (instagram.com/tarabarova)
Недавно мы писали, что Светлана Тарабарова впервые вышла в свет после объявления о беременности.
До этого певица раскрыла главный секрет своей красоты.
Ранее Светлана Тарабарова рассказала, что думает об украинских артистах, выступающих в РФ.
Видео: (video.rbc.ua)