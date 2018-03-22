Пьяный российский певец устроил стрельбу на улице

Исполнитель скрывался от полиции

Российский певец Виталий Грачев, известный как Витас, в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе своего дома на Рублевке. Об этом сообщается на Telegram-канале 112.

"Соседи, услышав стрельбу, очень испугались и вызвали полицию. Сильно пьяный обладатель пронзительного голоса дверь копам не открыл. Ломали. После звезду транспортировали в отдел, где Витас вновь проявил бунтарский характер и отказался от освидетельствования", - сказано в сообщении.

Фото: Витас (vitas.com.ru)

Скриншот (t.me/EV112)

Во время стрельбы около своего дома в коттеджном поселке "Флоранс" Витас сделал 45 выстрелов. Ровно такое количество гильз нашли на месте сотрудники полиции. Также с места изъяли четыре патрона и сигнальный пістолет, сообщает life.ru.

"С 10:00 по 15:00 производил выстрелы из сигнального пистолета, создавал угрозу обществу, нарушая общественный порядок", - сообщили в полиции.

Известный исполнитель был доставлен в барвихинский отдел полиции. После составления административного протокола, пьяного Витаса отпустили. Однако выписали штраф 5500 рублей.

Напомним, Витас - певец, который прославился, благодаря своему необыкновенному фальцету.

Кстати, ранее популярный Витас недавно "возродился" в сети.