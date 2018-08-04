Пятерочка от Маши Ефросининой: как не надо вести себя на первом свидании (видео)

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosininа)

Телеведущая разложила по полочкам, почему так поступать не стоит

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина ведет блог "Моя пятерочка", где рассказывает о разных интересных вещах по поводу питания, стиля жизни, личных отношений и прочем. Какое-то время рубрика действовала в рамках соцсети Instagram, но недавно ведущая решила освоить новую платформу и теперь в расширенном, интересном и более познавательном формате делится своими "пятерочками" на YouTube-канале.

Так, вчера, 2 августа, Маша Ефросинина опубликовала видео "Это лажа! Пять ошибок на первом свидании", где объяснила и привела наглядные примеры девушкам, как не стоит себя вести на встречах с мужским полом.

Видео: топ-5 ошибок девушек на первом свидании (youtube.com/Маша Ефросинина)

Во-первых, не давайте оценку его действиям.

"Я понимаю, что мы все лучше знаем про мужчин. Мы знаем, как им в принципе выглядеть, что есть, как жить…Не нужно на первом свидании ему рассказывать, что он молодец, что принес вам цветы, потому что именно джентльмены поступают прекрасно так", - рассказала телеведущая.

Во-вторых, не надо умничать.

Маша объяснила, что мужчина на первом свидании обращает внимание не на вашу образованность: "Он смотрит на вашу органику, на вашу естественность, на то, как вы реагируете, рефлексируете на то или иное его действие, но вовсе не на то, как вы цитируете Есенина".

Еще - старайтесь быть легкой.

Любая наигранность и напускная маска всегда считываются. Просто реагируйте на все естественно. И тогда мужчина увидит того человека, которым он на самом деле и увлекся. "Изображать из себя кого-то, кем вы не являетесь, совершенно не нужно", - говорит Маша.

Не говорите о бывших.

"Запретите себе навсегда, стопроцентно, на замок говорить о бывших. Уж точно не с тем парнем, с которым вы собираетесь идти в глубокий прекрасный роман", - сказала телеведущая.

И уже тем более, никогда не стоит пытаться сравнить мужчину с кем-то из своих бывших. Это табу.

И напоследок – не игнорируйте парня.

Возможно, раньше это правило и работало, но сейчас мы живем в другое время. "Мы живем сейчас во время других скоростей, во время других реакций. Сейчас девушки при наличии интеллекта, хорошего красноречия, умения изложить свою мысль, могут проявить и свой характер, и свое отношение к раннему сексу, к каким-то особенностям взаимоотношений словами", - рассказывает ведущая.

Не стоит часами сидеть и медитировать на телефон в надежде, что парень примет это как знак большой любви и жажды.

Кстати, Маша Ефросинина решила ответить всем недоброжелателям "одним махом", записав для них специальное видеообращение, а раньше она ответила на вызов грузинского красавца Иракли Мацакария и согласилась участвовать в проекте "Танці з зірками".

А недавно Маша Ефросинина и Катя Осадчая, а также Екатерина Кухар предстали в нежных образах лесных мавок в спецпроекте популярного светского журнала Jet Setter.

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