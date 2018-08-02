"Раны перестали заживать": российская звезда 90-х попал в больницу с серьезным заболеванием (видео)

Фото: flickr.com moscow-live

Артист рассказал фанам о состоянии своего здоровья

Известный российский певец, солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков попал в больницу. Артист записал видеообращение, где рассказал о состоянии своего здоровья.

Скриншот поста (instagram.com/sezhukov)

"Хотел бы лично сказать, что происходит в моей жизни. За последние несколько лет мы дали огромное количество концертов. Это была большая, серьезная работа. Здоровье мое, конечно, немного пошатнулось. Поэтому этим летом я решил заняться здоровьем, лечить болячки, которые накопились за эти годы. В начале июня я начал лечение, но становилось хуже. Раны стали не заживать, мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать эту проблему", - говорит Сергей.

Он опроверг слухи о том, что страдает онкологическим заболеванием.

"Сразу хочу успокоить вас, друзья. Это не одна из тех страшнейших болезней, про которые вы могли подумать. Я не прикован к постели, я подвижен и жизнеспособен, но по настоянию врачей, должен ежедневно проходить процедуры, поэтому буду находиться в больничной палате", - рассказал певец.

Фото: Сергей Жуков (instagram.com/sezhukov)

Также Жуков поблагодарил своих фанатов и друзей.

"Хочу сказать слова благодарности десяткам, сотням, тысячам людей, которые волнуются за меня. Спасибо, друзья, за теплые слова, которые вы мне пишите, за лучики добра, которые посылаете, за молитвы. С божьей помощью и с вашими теплыми пожеланиями я обязательно поправлюсь", - подытожил он.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 2 Авг 2018 в 1:30 PDT

Пользователи соцсети пожелали Сергею Жукову как можно скорее выздороветь.

"Только не болей! Самый лучший певец моей жизни! Береги себя ради семьи! А нам достаточно тех песен! Мы воспоминаниями о них живем! "Мягкий шелк простыней мне напомнит нежность руки твоей", до сих пор под эту песню дрожь по всему телу и воспоминания о своей любви", "Сергей главное вам, крепкого здоровья! Чтобы вы поскорее пошли на поправку!", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/sezhukov)

Ранее сообщалось, что группа "Руки вверх" запланировала выступить в оккупированной Ялте. По данным официального сайта, концерт должен был состояться 10 августа 2018 года.

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