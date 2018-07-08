"Расскажите правду": лидер группы "Бумбокс" поддержал Сенцова со сцены Atlas Weekend (видео)

Во время концерта группы на экране показали фото украинского узника

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" призвал поддержать политического узника, режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России. Музыкант сделал это прямо со сцены фестиваля Atlas Weekend, который проходил в Киеве.

Во время выступления Хлывнюк вместе с людьми несколько раз прокричали "Free Oleg Sentsov", а на экранах сцены появилось большое изображение самого режиссера.

"Он уже больше 50 дней голодает в знак протеста. Я попрошу вас, когда эта музыка закончится, рассказать тем вашим друзьям, кто ничего не знает об этом. Если вы думаете, что я травлю здесь пропаганду - узнайте больше об этом процессе. И расскажите всем другим правду - только правду", - призвал лидер группы.

Видео: facebook.com/krymrealii

Напомним, что в Москве прошел концерт в поддержку узника Олега Сенцова. На нем были Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Андрей Макаревич и другие.

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Олег Сенцов. Один в поле воин