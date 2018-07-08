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"Расскажите правду": лидер группы "Бумбокс" поддержал Сенцова со сцены Atlas Weekend (видео)

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 13:50
Фото: Андрей Хлывнюк (РБК-Украина)
Фото: Андрей Хлывнюк (РБК-Украина)

Во время концерта группы на экране показали фото украинского узника

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" призвал поддержать политического узника, режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России. Музыкант сделал это прямо со сцены фестиваля Atlas Weekend, который проходил в Киеве.

Во время выступления Хлывнюк вместе с людьми несколько раз прокричали "Free Oleg Sentsov", а на экранах сцены появилось большое изображение самого режиссера.

"Он уже больше 50 дней голодает в знак протеста. Я попрошу вас, когда эта музыка закончится, рассказать тем вашим друзьям, кто ничего не знает об этом. Если вы думаете, что я травлю здесь пропаганду - узнайте больше об этом процессе. И расскажите всем другим правду - только правду", - призвал лидер группы.

Видео: facebook.com/krymrealii

Напомним, что в Москве прошел концерт в поддержку узника Олега Сенцова. На нем были Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Андрей Макаревич и другие.

Читайте также, как российская артистка театра и кино Лия Ахеджакова обратилась к россиянам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается властями в РФ. 

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Теги: Бумбокс, Олег Сенцов
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