"Расстался с девушкой": украинский актер Богдан Юсипчук рассказал, чего добился за год

Самый красивый мужчина поделился своими достижениями
Известный украинский актер и обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" Богдан Юсипчук опубликовал новый пост на своей странице в Instagram, где рассказал о том, что он успел сделать за целый год.
Сегодня, 5 июля, актеру исполнилось 30 лет. Как рассказал мужчина, каждый год он подводит итоги, и в этот раз он впервые решил поделиться достижениями с фолловерами.
Фото: Богдан Юсипчук (instagram.com/iusypchuk_bogdan)
"Значит, за год я:
- попал на обложку глянца,
- открыл 4 страны: Германия, Турция, Перу, Египет
- снялся в одной из главных ролей в сериале, на английском языке
- впервые побывал на красной дорожке (а точнее двух)
- снялся в историческом боевике
- разошелся с девушкой, сошелся, разошелся, сошелся, разошелся
- провел третью киновечеринку "Casting party night"
- поработал два дня с голливудским тренером Иванной Чабак и даже получил от нее похвалу. Сопровождал ее почти все ее время пребывания в Киеве
- прыгнул с банджи
- судил как член жюри международный кинофестиваль
- научился скалолазанию
- снял свой первый фильм, как режиссер
- этот фильм (дебют) отобрали на каннский кинофестиваль и показывали в «Film short corner»
- снял, как продюсер, пилотную версию телешоу
- выступал эсперт в «Говорит Украина» на телеканале Украина
- выступил экспертом «Все буде добре» на канале СТБ
- напечатался в журнале "Playboy"
- впервые стал крестным отцом (крестил сына друга детства)
- держал руках Кубок Лиги Чемпионов незадолго до того, как его поднял над головой Роналду
- дебютировал на венском балу, научился танцевать
- стал послом спортпитания
- выиграл мировой мужской конкурс "Mister sea world" в Перу
- стал экспертом "Модель XL" на телеканале 1 + 1
- сдал экзамен и получил сертификат британской академии каскадеров
- попал в претенденты на шоу Холостяк и снялся в пост-шоу
- награждал финалисток Мисс Киев
- начал сотрудничать с ювелирными украшениями @lotusdesignjewels
- посетил одно с 7-ми чудес света - Мачу-Пикчу.
- начал писать книгу
- купил квартиру
- наконец побывал на Сафари, дайвинге и катался на парашюте.
- начал сниматься в главной роли в сериале на 40 серий", - написал в публикации Богдан.
Пользователи поздравляют актера с днем рождения и желают ему всего самого лучшего.
"Желаю, чтобы каждый следующий день рождения приносил еще больше достижений, а главное чтобы в этом вихре событий с вами были искренние и любимые люди, который будут вас поддерживать и вдохновлять!"
"Вот это списочек! Поздравляю с днем рождения, желаю не останавливаться на достигнутом!"
Скриншот комментариев (instagram.com/iusypchuk_bogdan)
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