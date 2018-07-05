"Расстался с девушкой": украинский актер Богдан Юсипчук рассказал, чего добился за год

Самый красивый мужчина поделился своими достижениями

Известный украинский актер и обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" Богдан Юсипчук опубликовал новый пост на своей странице в Instagram, где рассказал о том, что он успел сделать за целый год.

Сегодня, 5 июля, актеру исполнилось 30 лет. Как рассказал мужчина, каждый год он подводит итоги, и в этот раз он впервые решил поделиться достижениями с фолловерами.

Фото: Богдан Юсипчук (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

"Значит, за год я:

- попал на обложку глянца,

- открыл 4 страны: Германия, Турция, Перу, Египет

- снялся в одной из главных ролей в сериале, на английском языке

- впервые побывал на красной дорожке (а точнее двух)

- снялся в историческом боевике

- разошелся с девушкой, сошелся, разошелся, сошелся, разошелся

- провел третью киновечеринку "Casting party night"

- поработал два дня с голливудским тренером Иванной Чабак и даже получил от нее похвалу. Сопровождал ее почти все ее время пребывания в Киеве

- прыгнул с банджи

- судил как член жюри международный кинофестиваль

- научился скалолазанию

- снял свой первый фильм, как режиссер

- этот фильм (дебют) отобрали на каннский кинофестиваль и показывали в «Film short corner»

- снял, как продюсер, пилотную версию телешоу

- выступал эсперт в «Говорит Украина» на телеканале Украина

- выступил экспертом «Все буде добре» на канале СТБ

- напечатался в журнале "Playboy"

- впервые стал крестным отцом (крестил сына друга детства)

- держал руках Кубок Лиги Чемпионов незадолго до того, как его поднял над головой Роналду

- дебютировал на венском балу, научился танцевать

- стал послом спортпитания

- выиграл мировой мужской конкурс "Mister sea world" в Перу

- стал экспертом "Модель XL" на телеканале 1 + 1

- сдал экзамен и получил сертификат британской академии каскадеров

- попал в претенденты на шоу Холостяк и снялся в пост-шоу

- награждал финалисток Мисс Киев

- начал сотрудничать с ювелирными украшениями @lotusdesignjewels

- посетил одно с 7-ми чудес света - Мачу-Пикчу.

- начал писать книгу

- купил квартиру

- наконец побывал на Сафари, дайвинге и катался на парашюте.

- начал сниматься в главной роли в сериале на 40 серий", - написал в публикации Богдан.

Пользователи поздравляют актера с днем рождения и желают ему всего самого лучшего.

"Желаю, чтобы каждый следующий день рождения приносил еще больше достижений, а главное чтобы в этом вихре событий с вами были искренние и любимые люди, который будут вас поддерживать и вдохновлять!"

"Вот это списочек! Поздравляю с днем рождения, желаю не останавливаться на достигнутом!"

Скриншот комментариев (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

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