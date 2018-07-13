"Разошлись как в море корабли!": исполнитель хита 90-х "Больно мне больно" развелся

Вадим Казаченко (фото: facebook.com/vadimkazachenko)

Певец Вадим Казаченко добился расторжения брака с ославившей его фанаткой

Музыкант Вадим Казаченко наконец-то добился развода с Ольгой, брак с которой, по его словам, он считал фиктивным. Распоряжение суда о расторжении брака вступит в силу только через месяц, однако, Владимир Казаченко и его законная супруга Ирина Аманти уже вздохнули с облегчением. Об этом сообщает издание starhit.

Фото: Вадим Казаченко с Ириной Аманти (instagram.com/vadimkazachenko13)

Уже полтора года длится конфликт исполнителя хита "Больно мне, больно" с его молодой супругой Ольгой. На всех телешоу он заявлял, что их брак нельзя назвать полноценной супружеской жизнью, ведь большую часть времени они жили порознь. Но этот факт остается спорным, ведь в прошлом году у них родился общий сын Филипп.

В прошлом году Вадим Казаченко обращался к суду, с просьбой признать его брак с Ольгой фиктивным, и в то же время музыкант связал себя узами брака с продюсером Ириной Аманти. Впоследствии служители Фемиды отказали ему в просьбе, и оказалось, что у артиста две официальные жены.

Фанатка и жена певца Ольга неоднократно публично обвиняла исполнителя в безразличии к ней и своему наследнику, жаловалась на отсутствие всякой материальной поддержки и даже утверждала, что ранее Вадим уговаривал ее прервать беременность.

Фото: Вадим Казаченко с Ириной Аманти (instagram.com/vadimkazachenko13)

В апреле прошлого года, музыкант подал документы на развод, и только сегодня стало известно, что их брак с Ольгой официально расторгнут. "Да, больше мы не муж и жена. В полную силу решение вступит только через месяц, но я не думаю, что кто-то из нас начнет оспаривать вердикт судьи", — подтвердила Ольга.

"Все, мы разошлись как в море корабли! В моей жизни есть только Ира – она моя единственная жена! Благодарю тебя, жена моя, за то, что ты всегда рядом. И рядом в это непростое время! Я, наверное, единственный в этой стране двоеженец, только одна жена вменяемая, живет со мной, заботится и вторая невменяемая, которая бегает по шоу", – прокомментировал эти события Вадим Казаченко.

Напомним, что недавно Вадим Казаченко попал в больницу с предынфарктным состоянием. По словам Ирины Амари, именно Ольга довела музыканта до такого состояния.

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