"Развито местечковое сознание": продюсер Лободы раскритиковала музыкальные премии в Украине

Продюсер Лободы Нателла Крапивина рассказала, почему опальную певицу не награждают в Украине

Продюсер опальной Светланы Лободы и ее близкая подруга Нателла Крапивина поделилась своими размышлениями о том, почему певице на дают высоких наград в Украине, в то время как в РФ ее творчество очень популярно. Об этом передает kp.ua.

Крапивина заявила, что в Украине по-прежнему сильно развито "местечковое сознание, клановость".

"Не хочу никого обижать, но этот провинциальный синдромчик очень активно присутствует, и чем больше мы развиваемся, тем очевиднее он становится", - говорит продюсер Лободы.

Она раскритиковала украинские музыкальные конкурсы и каналы.

"Любой музыкальный ресурс, будь то канал М1, премия Yuna и т.д., не должен жить в рамках своей капсулы. Нельзя быть настолько зависимыми от собственного эго и руководствоваться исключительно субъективным мнением или настроением в выборе лучших", - говорит Нателла.

Крапивина считает Лободу самой популярной артисткой СНГ.

"Есть объективная реальность, и она такова, что Лобода сегодня является человеком определяющим в шоу-бизнесе. Ее востребованность настолько высока, что у меня нет дат до конца 2019-го. Она сегодня - самая популярная артистка СНГ. Без преувеличения", - отметила продюсер.

По ее словам, в музыкальных премиях должен присутствовать объективный фактор.

"Я не хочу размусоливать тему с каналом М1, я очень уважаю и Николая Георгиевича Баграева, и Сережу Перцева (владелец и гендиректор канала М1), я знаю этих людей очень много лет, они так решили - пусть это останется с ними. Но даже без них мы получили более 12 премий по итогам 2017 года", - заявила Крапивина.

Нателла пожаловалась, что талант ее подопечной в Украине незаслужено недооценили. В то время, как многие другие звезды, несмотря на выступления в РФ, получают украинские награды.

"А почему же они тогда не перевели многих других артистов (из категории украинских артистов в российские), которые так же гастролируют в РФ? По-моему, многие, кто гастролирует в России, в итоге получили те же премии.Не буду называть, это не корректно. Но, тем не менее... очень много тех, кто по-прежнему гастролирует и там, и тут (и в РФ и в Украине) ", - сказала продюсер Лободы.

Ранее Нателла Крапивина отметила, что беременность Лободы была незапланированной, но желанной.

Светлана Лобода: наша или не наша