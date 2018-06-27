"Регина, браво": известная телеведущая повеселила хейтеров

Регина Тодоренко обратилась с шутливым заявлением

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко сделала шутливое обращение к своим подписчикам на странице в Instagram.

Звезда предложила устроить необычный день – "день с*ача". Регина просит все негативные эмоции оставлять под публикациями с подобной подписью.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

"Дорогие хейтеры (если такие есть), вижу, что у вас очень много времени для того, чтобы писать комменты. Раз внутри накопилось так много яда, предлагаю устроить #ДеньС*ача. В последнюю среду месяца я готова отдавать фото на растерзание всем…а также дать возможность написать самый гнусный коммент под постом о том, как плохо живётся, о ненавистной работе, о любых проблемах, которые касаются вас!" – написала телеведущая в соцсети.

Поклонники оценили жест Регины. Пользователи повеселились и назвали телеведущую позитивной и мудрой женщиной.

"А я ее обожаю! Самый позитивный и жизнерадостный человек", - написал один из фанатов.

"Вы самая лучшая!", "Регина, ты очень клевая! Спасибо, посмеялась от души!", "Регина, давно подозревала, что вы неординарный человек","Мое почтение. Мудрое решение" "Очень взрослая и мудрая девушка", - комментируют подписчики.

Напомним, известный артист Максим Галкин взорвал сеть удачной пародией.

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