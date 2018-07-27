Регина Тодоренко беременна: в СМИ назвали пол ребенка

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая и ее жених ждут первенца

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, которая ведет активную карьерную деятельность в России и недавно представила там свое шоу, выходит замуж за российского певца Влада Топалова. Недавно появились слухи о том, что украинка беременна. Информацию подтверждает Super.ru.

В издании сообщили, что 28-летняя экс-ведущая трэвел-шоу "Орел и Решка" и ее жених скоро впервые станут родителями. Более того, сообщается, что их первенец появится на свет в декабре этого года.

Источники издания рассказали, что пара ждет мальчика.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Стоит отметить, что информация о беременности ведущей официально не подтверждена, однако звезда уже долгое время не показывает свой животик в соцсетях и появляется на публике в "мешковатых" нарядах.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, Топалов сделал предложение руки и сердца Регине Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко показала отдых с возлюбленным на Корсике.

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