Регина Тодоренко откровенно рассказала, как и где хочет встретить старость

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко подчеркнула, что даже в старости она будет вести активный образ жизни

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко решила немного порассуждать на тему того, где бы ей хотелось встретить старость. Так, телеведущая и певица призналась, что очень любит тропики. Более того, по совету врача-дерматолога, ей подходит этот климат. В связи с этим Тодоренко призналась, что в старости хотела бы жить, к примеру, на Бали в вилле.

Кроме того, Регина вспомнила и о своем увлечении – телеведущей очень нравится серфинг. Поэтому в пожилом возрасте она видит себя "бабкой-серфершей". Об этом Тодоренко рассказала своим подписчикам в сети instagram.

"Я люблю тропики. Здесь мне хорошо жить! Даже врач-дерматолог прописал: "влажный тропический климат". Как-то раз я пришла к врачу с вопросом: "Почему у меня сухая кожа , и я постоянно линяю, как игуана?" Ответ прост - климат не подходит. Надо уезжать жить на моря! Когда-то я так обязательно сделаю, буду старой бабкой-серфершей, живущей на красивой вилле на Бали", - написала Регина Тодоренко, сопроводив свой пост жизнерадостным фото открытом в купальнике с воланами.

Регина Тодоренко на отдыхе (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Такие воспоминания нахлынули на Тодоренко не просто так. Ведь сейчас девушка вместе со своими родными отдыхает на море. Интересно, что сама Тодоренко не спешит рассказывать, в какую именно страну она отправилась отдыхать.

Однако на семейном фото с отдыха Регина отметила свою маму Ирину, а также тетю Ксюшу и двоюродную сестру Аню Ковляшенко. Именно по геоотметкам родных Тодоренко подписчики поняли, что экс-ведущая "Орла и Решки" отдыхает в Турции, в городе Бодрум.

"Спасибо моей племяшке за прекрасный отдых. Люблю свою веселую семейку" (скриншот поста instagram.com/ksusha_ruja)

Тетя и двоюродная сестра Регины Тодоренко (фото: instagram.com/kovlyasha)

Подписчики телеведущей поспешили отметить, что на фото она выглядит отлично.

"Красавица", - пишет ogol_liliya.

"Такая довольная на фото, красотка", - отмечает sanyasibir1993.

"Регина, как всегда, на высоте", - подчеркивает pikanindmitrii.

"Купальник бомба", - отмечает alinabarbashina431.

Регина Тодоренко на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, после ухода из "Орла и Решки" Регина Тодоренко успела побыть ведущей в шоу "Мейкаперы" на российском телеканале "Пятница".

А недавно Тодоренко анонсировала запуск своего российского шоу "Пятница с Региной". Уже вышло несколько выпусков нового проекта.

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