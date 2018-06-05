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Регина Тодоренко отреагировала на слухи о своей беременности

STYLERЗвёзды        05.06.2018 - 16:27
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Об интересном положении звезды уже давно говорят

Украинская певица Регина Тодоренко впервые отреагировала на слухи о своей беременности. Звезда опубликовала шутливый комментарий по этому поводу на в stories в социальной сети Instagram.

Регина Тодоренко записала видео, на котором пытается надуть живот, но у нее это не получается.

"Не могу надуть (живот, - прим. ред.). Но в СМИ говорят, что я беременна. Им виднее", - сказала она.

Скриншот (instagram.com/reginatodorenko)

Звезда также опубликовала опрос с вариантами, почему у нее вздутый живот: либо она беременна, либо просто наелась.

Ранее Регину Тодоренко высмеяли в сети за фото с российским рэпером.

"Вот такая коллаба с Витя-АК случилась пару дней назад. Догадываетесь, что мы делали совместно? Интим не предлагать", - подписала она фото. 

Следует уточнить, что на самом снимке телеведущая позирует в шортах, сапогах и блузке. При этом рядом возле нее сидит Виктор Гостюхин.

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Теги: Регина Тодоренко
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