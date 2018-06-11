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Регина Тодоренко рассказала, куда отправится в летний отпуск

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 12:23
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики телеведущей посоветовали ей хорошо отдохнуть и "отъесться" в новом городе

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно раскрыла правду о своем детище, поделилась с подписчиками в сети Instagram ближайшими планами на лето. Так, Тодоренко планирует отправиться в отпуск и уже определилась с направлением.

По словам экс-ведещей шоу "Орел и Решка", она планирует отдохнуть в Лондоне.

При этом Тодоренко уточняет, что уже была в этом городе, однако ей никак не удавалось толком с ним познакомиться.

"Решила полететь в отпуск. Выбрала Лондон для нового путешествия, так как всегда была там проездом и толком ничего не видела", - объяснила Тодоренко.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

При этом Тодоренко опубликовала снимок, где позирует в стильном золотом платье-пальто. На ногах у телеведущей – зеленые босоножки на высоком каблуке.

"Счастливого пути! Хорошего отдыха! Осторожно с незнакомцами!" – комментирует andreeva2002e.

"Ищи в Лондоне ресторан украинской кухни и бегом отъедаться! Что-то ты, Регина, переборщила с диетой. Слишком похудела, или это на фото такой эфект?" – пишет se.rgey763.

"Посети Лондонское колесо обозрения, только выбери день с ясной погодой", - советует tapochek_bu.

Регина Тодоренко стиль

Образ Регины Тодоренко

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, для посещения церемонии вручения премии Fashion People Awards в Москве Регина Тодореко выбрала смелый наряд в красных тонах: блестящее платье в стиле 80-х, чулки ботфорты выше колен. Однако не все подписчики телеведущей положительно оценили ее наряд.

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Теги: Регина Тодоренко
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