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Регина Тодоренко вместе с Владом Топаловым побывали на концерте известного музыканта в Лондоне (фото)

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 21:23
Фото: Регина Тодоренко (РБК-Украина)
Фото: Регина Тодоренко (РБК-Украина)

Регина уже не скрывает свои отношения с российским певцом

Популярная телеведущая Регина Тодоренко и ее бойфренд, известный российский певец, бывший солист группы Smash!! Влад Топалов в Лондоне посетили концерт британского поп-музыканта Эда Ширана. Совместное с Владом фото Регина опубликовала на своей странице в Instagram.

"320 тысяч человек за 4 дня собрал Эдик Ширан на стадионе Wembley. Мы с Владом Топаловым плакали, когда осознали , что рыжий пухленький парень с гитарой, абсолютно нетипичный для шоубизнесовой тусовки, без музыкантов, без танцоров... Ребята, один, он один собрал столько людей на своем концерте. Гордость!" – написала она.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

На снимке пара стоит в обнимку, хотя до сих пор ни Регина, ни Влад официально не подтвердили свои отношения.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это фото и заметили, что Регина очень часто появляется на снимках с Владом Топаловым.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что слухи о том, что у Регины Тодоренко и Влада Топалова роман, появились этой зимой после того, как они сыграли влюбленную пару в спектакле "Заложи жену в ломбард".

Ранее сообщалось, что Влад Топалов показал, как отдыхает с Региной Тодоренко. На фото Влад Топалов нежно обнимает Тодоренко, а она целует его в щеку.

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Теги: Регина Тодоренко, российские артисты
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