Регина Тодоренко "засветила" беременный живот (видео)

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая устроила танцы на радиостанции

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую фанаты подозревают в беременности, подогрела слухи. Ведущая радио Алла Довлатова на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором Тодоренко танцует в студии радиостанции.

"Добрый вечер, друзья! Это танцульки с Региной Тодоренко - самой позитивной девушкой нашего Телевидения", – подписала видео Алла.

Если присмотреться к ролику, в некоторых ракурсах хорошо видно увеличившийся живот звезды. Хотя она Регина Тодоренко пыталась скрыть его черной объемной одеждой.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) 31 Июл 2018 в 11:23 PDT

Видео: Регина Тодоренко (instagram.com/alla_dovlatova)

"Как можно в таком положении так трястись. Нужно о ребенке в первую очередь думать, а не скакать как лошадь", - пишут в сети.

"Да, она беременна, и это нечего скрывать, молодцы", - добавили в сети.

Напомним, что 25 июля возлюбленный Регины Тодоренко Влад Топалов сделал ей предложение.

Как выяснилось позже, пара отдыхала на Корсике, где и произошло важное событие в жизни влюбленных.

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