Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве

Ведущая была вынуждена прервать съемки

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Об этом она сообщила на странице в Instagram.

Звезду срочно госпитализировали с пиелонефритом – воспалением почек.

"А потом в почку постучался пиелонефрит", - пишет Тодоренко

Регина опубликовала фото, на котором запечатлена лежащей под капельницей в медицинском учреждении.

Фото: Регина Тодоренко в больнице (instagram.com/reginatodorenko)

Судя по объяснению, у звезды произошло обострение хронического заболевания. Несмотря на госпитализацию, девушка не теряет свой оптимизм.

Ниже девушка попросила прощения у поклонников за срыв съемок.

"Теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва.

Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке.

Моя команда сделает все возможное, чтоб вам было комфортно и без меня! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас.

P.S.: Хуже было только после галлюциногенных грибов", - рассказала ведущая.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что в Москве Регина уже сняла первую программу своего вечернего шоу.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 28 Май 2018 в 1:45 PDT

Пользователи соцсети пожалели ей скорейшего выздоровления.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее сообщалось, что Регину Тодоренко раскритиковали поклонники за излишнюю полноту на фото, которое опубликовала Тодоренко на своей странице в социальной сети Instagram.

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