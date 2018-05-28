Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве

Ведущая была вынуждена прервать съемки
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Об этом она сообщила на странице в Instagram.
Звезду срочно госпитализировали с пиелонефритом – воспалением почек.
"А потом в почку постучался пиелонефрит", - пишет Тодоренко
Регина опубликовала фото, на котором запечатлена лежащей под капельницей в медицинском учреждении.
Фото: Регина Тодоренко в больнице (instagram.com/reginatodorenko)
Судя по объяснению, у звезды произошло обострение хронического заболевания. Несмотря на госпитализацию, девушка не теряет свой оптимизм.
Ниже девушка попросила прощения у поклонников за срыв съемок.
"Теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва.
Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке.
Моя команда сделает все возможное, чтоб вам было комфортно и без меня! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас.
P.S.: Хуже было только после галлюциногенных грибов", - рассказала ведущая.
Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)
Отметим, что в Москве Регина уже сняла первую программу своего вечернего шоу.
Пользователи соцсети пожалели ей скорейшего выздоровления.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Ранее сообщалось, что Регину Тодоренко раскритиковали поклонники за излишнюю полноту на фото, которое опубликовала Тодоренко на своей странице в социальной сети Instagram.
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