Река потребовала жертву: Дмитрий Комаров рассказал о неприятности в путешествии

Фото: Дмитрй Комаров и Александр Дмитриев (instagram.com/komarovmir)

У команды "Мир наизнанку" потери

Известный телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который сейчас находится в Бразилии, сообщил о неприятности, которая постигла его команду. Об этом Комаров написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" опубликовал фотографию оператора Александра Дмитриева, с которым вместе исследует Бразилию, и рассказал, что их дрон утонул в Амазонке.

"Саня растроен. Сильно. Он в последний, а не крайний раз (как я люблю говорить) сворачивает пульт от нашего нового дрона, который только что утонул в Амазонке. Вместе с флешкой, где были шикарные кадры. Изнанка программы #мирнаизнанку", - написал Дмитрий Комаров.

Он добавил, что команда не теряет оптимизма, а последние кадры утонувшего дрона они покажут в "фильме о фильме".

"Решили, что река потребовала жертву. В таких случаях я люблю говорить: спасибо, что деньгами. Оптимизм не теряем. Последний взлет этого дрона покажем в "фильме о фильме", в закадровых моментах. Будут новые дроны, но опыт и специфика наших путешествий показывают, что у каждого из них рано или поздно происходит последний взлет, и это всегда неожиданно и неприятно. Если убивали дроны - рассказывайте в комментариях, как это было", - написал телеведущий.

Скриншот фото (instagram.com/komarovmir)

Поклонники посочувствовали путешественникам о потере дрона и написали слова поддержки.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Кроме того, по просьбе Дмитрия, некоторые фаны рассказали свои истории, связанные с дронами.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Кстати, недавно Дмитрий Комаров похвастался новым другом.

Видео: video.rbc.ua