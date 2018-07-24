Река потребовала жертву: Дмитрий Комаров рассказал о неприятности в путешествии

У команды "Мир наизнанку" потери
Известный телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который сейчас находится в Бразилии, сообщил о неприятности, которая постигла его команду. Об этом Комаров написал на своей странице в социальной сети Instagram.
Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" опубликовал фотографию оператора Александра Дмитриева, с которым вместе исследует Бразилию, и рассказал, что их дрон утонул в Амазонке.
"Саня растроен. Сильно. Он в последний, а не крайний раз (как я люблю говорить) сворачивает пульт от нашего нового дрона, который только что утонул в Амазонке. Вместе с флешкой, где были шикарные кадры. Изнанка программы #мирнаизнанку", - написал Дмитрий Комаров.
Он добавил, что команда не теряет оптимизма, а последние кадры утонувшего дрона они покажут в "фильме о фильме".
"Решили, что река потребовала жертву. В таких случаях я люблю говорить: спасибо, что деньгами. Оптимизм не теряем. Последний взлет этого дрона покажем в "фильме о фильме", в закадровых моментах. Будут новые дроны, но опыт и специфика наших путешествий показывают, что у каждого из них рано или поздно происходит последний взлет, и это всегда неожиданно и неприятно. Если убивали дроны - рассказывайте в комментариях, как это было", - написал телеведущий.
Скриншот фото (instagram.com/komarovmir)
Поклонники посочувствовали путешественникам о потере дрона и написали слова поддержки.
Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)
Кроме того, по просьбе Дмитрия, некоторые фаны рассказали свои истории, связанные с дронами.
Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)
Кстати, недавно Дмитрий Комаров похвастался новым другом.
Видео: video.rbc.ua