"Решили хайпануть": Олега Винника обвинили в плагиате за "Нино" (видео)

Фото: Олег Винник (РБК-Украина)

Эксперты уже делают проверку на плагиат

Известная австрийская поп-группа "Joy" обвинила популярного украинского исполнителя Олегва Винника в плагиате. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Музыканты, которые были особенно популярны в 1980-х годах, заявили, что украинский певец в песне "Нино" использует похожую музыку, которая звучит в их хите "Touch by touch".

"Мне нравится его версия. Но наша песня первой была хитом везде", - сказал один из музыкантов.

Песню австриец написал еще в 1984 году, и с тех пор она разлетелась по всему миру.

Сейчас песню Винника направили специалистам, чтобы те разобрались, действительно ли присутствует плагиат в "Нино".

Видео: Клип Олега Винника на песню Нино (youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК)

Видео: Joy - Touch by touch (youtube.com/MOM Records)

Украинские композиторы согласны с тем, что в двух песнях есть похожее звучание, но они сообщили, что у Винника все равно мелодия другая. Якобы он использовал только "музыкальную цитату".

"Первые две ноты – и все. Это элемент аранжировки, это называется "грув" - то, что движет все музыкальное произведение. Много взято в звучании, но я не вижу здесь плагиата. Сегодня модно возвращаться к старым звучаниям", - сказал композитор Руслан Квинта.

Но адвокат Михаил Ильяшев подметил, что в законах нет такого определения как "музыкальная цитата", поэтому любая часть песни охраняется авторским правом.

Видео: Винника обвинили в плагиате (youtube.com/ТСН)

Поклонники Винника уже активно обсуждают случай в сети. Так, на странице ТСН в Facebook под сюжетом они сказали, что схожести песен не услышали, и считают, что австрийская группа просто решила "пропиариться".

"Ну, я так скоро стану фанатом Винника. Явно кто-то его заказал. Уже придумать нечего", "Три стареньких дяденьки, чтобы напомнить о себе перед концертом, решили за счет самого популярного певца в стране, обспечить себе хотя бы какое-то проявление внимания", "Не слышу схожести", "Про Джой все забыли и они решили хайпануть на Виннике", - прокомментировали пользователи.

Скриншоты комментариев (facebook.com/tsn.ua)

Напомним, известный украинский публицист и поэт Андрей Любка объяснил феномен Олега Винника.

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