Робби Уильямса раскритиковали в Британии за то, что он собрался на ЧМ-2018 в РФ

Артист выступит на церемонии открытия

Певца Робби Уильямса раскритиковали в Великобритании за то, что он собирается выступить на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу в России. Об этом сообщает The Telegraph.

Так, член британского парламента по внутренним делам, который занимается расследованием подозрительных смертей россиян на территории страны, Стивен Доути заявил, что "удивлен и разочарован" Уильямсом.

"В то время как российские истребители бомбят мирное население Сирии, а правительство травит людей на улицах Великобритании и преследуют представителей ЛГБТ - как в Чечне, так и в других регионах, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби поднимет все эти темы во время своего выступления", - сказал Доути.

Напомним, церемония открытия ЧМ-2018 по футболу пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники".

Ранее Робби Уильямса раскритиковали в сети за планы выступить на ЧМ-2018.

"Друзья, Робби радуется, что летит открыть Чемпионат мира в Мордор. Давайте накидаем ему в комменты плакаты про реальное лицо страны, в которую он так охотно летит. Я уже это сделала", - написала украинский продюсер Алена Мозговая.

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