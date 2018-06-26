Родила в 43: звезда Голливуда показала первое фото новорожденного

Знаменитая актриса поделилась первым снимком малыша

Известная американская актриса Ева Лонгория недавно впервые стала мамой. Во вторник, 19 июня, 43-летняя звезда родила сына. На своей странице в соцсети Instagram актриса поделилась первым снимком малыша.

Актриса и ее супруг Хосе Бастон назвали малыша Сантьяго Энрике. На трогательном снимке актриса показала крошечные ножки сына.

"Мы с Пепе хотим поблагодарить всех медсестер в Cedars Sinai, которые очень заботились о моем ребенке и обо мне. Вы – ангелы, которые делятся знаниями и опытом с мамами, чтобы они смогли дома заботиться о хрупкой жизни новорожденного", - отметила Лонгория.

Фото: Ева Лонгория (instagram.com/evalongoria)

"Я люблю эту фотографию, потому что она напоминает мне о том, что Сантьяго вырастет, но навсегда останется моим ребенком", – добавила она.

Скриншот поста (instagram.com/evalongoria)

Актриса родила в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, в котором рожают почти все голливудские знаменитости, и даже украинская певица Светлана Лобода.

Для мужа актрисы Хосе малыш стал четвертым ребенком. От предыдущего брака у него трое детей - Жозе, Тали и Мариана.

Напомним, Ева Лонгория наиболее известна благодаря роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки".

Ранее сообщалось, что знаменитая голливудская актриса впервые стала мамой.

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