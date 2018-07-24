Родственница Меган Маркл попала в тюрьму

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Ее обвиняют в избиении и насилии

В Орегоне арестовали невесту брата Меган Маркл, герцогини Сассекской. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Американку Дарлин Блаунт задержала полиция в штате Орегон. 37- летняя женщина подозревается в нападении на сводного брата Меган Маркл – Томаса Маркла, который недавно обратился к королеве Елизавете II. Кроме того, Дарлин выдвинуты обвинения в нападении четвертой степени и применении насилия.

Известно, что у будущей родственницы герцогини Сассекской это не первый раз проблемы с законом.

"Минувшим вечером поступил вызов в связи с домашним насилием из дома Томаса Маркла и Дарлин Блаунт. Дарлин была арестована по обвинению в нападении", - сообщает издание.

Женщина обвиняется в осознанном или случайном нанесении жертве телесных повреждений, в том числе и с применением оружия. Если вина Дарлин будет доказана, ей грозит год тюрьмы или штраф в размере $6250.

На следующий день после ареста за Дарлин Блаунт внесли залог.

Ранее она уже имела проблемы с законом. Кроме того, есть информация о том, что в дом Томаса Маркла и Дарлин Блаунт в Грантс-Пасс полиция приезжала около полугода назад.

В службу 911 позвонила сама Дарлин и сообщила, что ее будущий муж ведет себя очень странно и сам себя избивает.

Полиция, которая приехала по вызову, не поверила той истории, которую рассказала Блаунт и взяла женщину под стражу. Она провела за решеткой двое суток и ее отпустили домой, так как окружной прокурор решил не возбуждать дело.

Кстати, мы недавно писали о том, что супруг Меган Маркл запретил своей жене надевать некоторые элементы одежды.

Видео: video.rbc.ua