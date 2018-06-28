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Рони Смоляев представит Украину на конкурсе красоты Mister Universe (фото)

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 11:22
Фото: Рони Смоляев (facebook.com/Rony-V-Smolyaev)
Фото: Рони Смоляев (facebook.com/Rony-V-Smolyaev)

Конкурс состоится в Доминикане

Украинский спортсмен и модель Рони Смоляев будет соревноваться за звание самого красивого мужчины планеты в конкурсе Mister Universe, который состоится в Доминикане. Об этом сообщает idominicana.com.

Фото: Рони Смоляев (facebook.com/Rony-V-Smolyaev)

"В данный момент я нахожусь на последнем этапе моей физической подготовки для конкурса. Сейчас у меня план "shredding". То есть я урезаю потребление калорий и увеличиваю физические нагрузки. Занимаюсь 3 раза в неделю — кардио на голодный желудок, веду разгрузочные дни", — рассказал о подготовке к конкурсу Рони Смоляев.

В конкурсе примут участие 50 мужчин из разных стран мира – Центральной и Южной Америки, Европы и Азии. Mister Universe предполагает несколько этапом, а имя станет известно 27 июля.

Фото: Рони Смоляев (facebook.com/Rony-V-Smolyaev)

"Mister Universe — самое важное соревнование в мире конкурсов красоты. Чтобы просто принять в нем участие – нужно приложить максимум усилий. Я не могу сказать, что тот или иной оппонент более достойный соперник. Думаю, что каждый пришел сюда с серьезной заявкой на успех", — добавил Рони Смоляев.

Фото: Рони Смоляев (idominicana.com)

Кстати, обладатель титула "Самый красивый мужчина" рассказал, как боролся за победу.

Самый красивый мужчина планеты назвал истинную цель участия в конкурсе — быть полезным для страны. В целях у него получение профессиональной награды — "Оскара".

Интересно, что в мужских конкурсах красоты, как и в женских, есть выход в плавках, где мужчины демонстрируют свою фигуру.

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Теги: конкурс красоты
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