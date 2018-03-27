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В России арестовали известного певца

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 13:34
Иллюстративное фото (navalny.feldman.photo)
Иллюстративное фото (navalny.feldman.photo)

Артиста посадят за стрельбу в Подмосковье

27 марта популярный российский певец Витас получил семь суток административного ареста за стрельбу на улице.

Как пишут росСМИ, накануне артиста привлекли за мелкое хулиганство и оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добилась ужесточения наказания, которое по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста.

Виталия Грачева (настоящее имя Витаса. - ред.) доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания - в СИЗО. Исполнитель во время суда полностью признал свою вину. 

Во время заседания суда Витас заявил, что "стрелял по воронам". А продюсер певца Сергей Пудовкин, комментируя этот инцидент, рассказал, что его подопечный отмечал значимое для себя событие: в Китае в его честь установили восковую фигуру. По этой причине и был устроен салют. Однако напуганные громкими хлопками соседи Витаса заявили, что это были выстрелы из боевого оружия.

Также очевидцы утверждают, что Витас "был пьян в стельку". Он якобы спрятался в своем доме, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось выламывать дверь.

Витас (фото: vk.com/vitas.official)

Витаса арестовали

Ранее Styler писал, что во время стрельбы около своего дома в коттеджном поселке "Флоранс" Витас сделал 45 выстрелов.

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Теги: певец
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