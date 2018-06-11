В России экстренно госпитализировали известную советскую актрису

У артистки серьезная травма

В России экстренно госпитализировали известную советскую и российскую актрису Нину Русланову. Об этом сообщают российские СМИ.

Известную советскую и российскую актрису Нину Русланову экстренно госпитализировали с травмой головы в одну из московских клиник.

Известно, что серьезную травму головы народная артистка получила дома. Нина Русланова упала в собственной квартире и получила сильный ушиб.

Благодаря тому, что актриса находилась дома не одна, медицинскую помощь она получила быстро. Родственники вызвали медиков. После осмотра врачи диагностировали у Руслановой открытую рану волосистой части головы и заподозрили сотрясение мозга.

Фото: Нина Русланова (ruskino/facebook)

Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов, Харьковской области.

Воспитывалась в детском доме. Закончила Театральное училище им. Щукина. Ее дебют в кино состоялся в 1967 году. Русланова снялась в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи".

Обладательница множества кинонаград. Известна своими ролями в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или с Легким паром!", "Собачье сердце", "О чем говорят мужчины", а также популярных сериалах "Моя прекрасная няня", "Папины дочки" и другие. Всего на счету артистки 72 фильма.

Напомним, в Одессе умерла режиссер Кира Муратова.

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