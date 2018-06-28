Российские звезды выступили в оккупированном Донецке (видео)

Артисты посетили город в связи с праздником
Российские певцы Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и поп-группа "Марсель" выступили в оккупированном Донецке. Видео с концерта опубликовала Дайнеко на своей странице в Instagram.
"В музыке самый кайф – это живой экспромт. Особенно когда так неожиданно вспоминаешь добрые песни, которые очень даже хорошо знаешь. Спасибо ребята за такой неожиданный и очень веселый вечер!" – подписала звезда ролик.
Видео: Концерт российских звезд в Донецке (instagram.com/victoriadaineko)
Концерт, приуроченный ко Дню молодежи, состоялся под открытым небом в парке культуры и отдыха имени Щербакова.
Позже Алексей Воробьев выступил в Луганске.
Скриншот поста (instagram.com/mr.alexsparrow)
Напомним, как едва не сорвался концерт известного российского рэпера в Одессе.
"Честно сказать, этот концерт чуть не сорвался по вине организаторов! Но я забил на все и вышел на сцену только ради вас!" – сообщил рэпер.
Также он поблагодарил поклонников за то, что пришли на концерт и подарили крутые эмоции.
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