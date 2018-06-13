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Российский актер и режиссер Станислав Говорухин находится при смерти – СМИ

STYLERЗвёзды        13.06.2018 - 13:12
Фото: Станислав Говорухин (duma.gov.ru)
Фото: Станислав Говорухин (duma.gov.ru)

Информацию подтвердила его пресс-секретарь

Известный российский кинорежиссер Станислав Говорухин находится при смерти. Об этом сообщают российские СМИ.

Телеграмм-канал "Говорит Москва" уже сообщил о смерти кинорежиссера, но его пресс-секретарь Мария Шоппо опровергла эту информацию и сообщила, что 82-летний Говорухин находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что состояние Станислава Говорухина резко ухудшилось во время проведения кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Режиссер родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края.

За свою карьеру снял более 20 культовых художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя". Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в нашумевшей киноленте "АССА".

С 2013 года Говорухин — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Он также возглавляет комитет Госдумы по культуре.

Отметим, что в 2017 году Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло Станислава Говорухина в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Напомним, российские режиссеры устроили демарш против Путина в прямом эфире.

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