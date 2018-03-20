Российский певец-поклонник Путина похвастался теплым приемом в Киеве

"Если я заходил в бар, я видел всегда прикольных людей, веселых"

Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает политику Путина, рассказал, как его тепло встретили в Киеве. Об этом он сообщил в интервью изданию "Медуза".

Артист рассказал, что сейчас "реально стал патриотом своей страны".

"Не то что не был, я просто не обращал внимания. Как-то смотрел через розовые очки на все, никогда не видел плохого. Если я заходил в бар, я видел всегда прикольных людей, веселых. А здесь я стал, как сказать, по-настоящему патриотом…", - сказал Пресняков.

Фото: Владимир Пресняков (instagram.com-presnyakovvladimir)

По словам исполнителя, его подогревает, когда люди живут добром.

"По-настоящему — это значит, приехать в Киев, и к тебе на улице подходят незнакомые люди и говорят: "Вова, неужели ты в Киеве, господи, этого не может быть, дай я тебя обниму". И это не один человек, не два — их много, и ты начинаешь понимать, что люди живут изначально добром — не войной, не злобой, а добротой. И тебя это подогревает, причем очень сильно", - признался певец.

"Патриотизм — это патриотизм Земли. Когда ты понимаешь, что людей, которые хотят смеяться, хотят любить, хотят иметь детей, — больше. Ты можешь это не понять", - подытожил артист.

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