Руслана готовит большой проект ко Дню Независимости в столице Гетманщины

Руслана (фото: facebook.com/ruslana.official)

Концерт состоится на площади перед дворцом гетмана Розумовского

23 августа в столице Гетманщины, Батурине, состоится большой благотворительный проект Русланы - фестиваль "Батурин. Ренесанс Незалежності". Бесплатный концерт пройдет на площади перед дворцом гетмана Розумовского.

"День Независимости - это тот праздник, который все украинцы празднуют сердцем. У нас есть свой маленький слоган: "Украина - там, где мы". В этом году мне захотелось на День Независимости быть именно здесь! Просто почувствовать себя украинкой, на своей земле, среди близких по песне, близких по духу", - рассказала Руслана.

Афиша (Master Management)

К проекту Руслана приобщила многих друзей-артистов: Александра Положинского и группу "Тартак", Тоню Матвиенко, украинских виртуозов Василия Попадюка и Алесю Журавчак, группу Kozak Sistem, Katya Chilly, шоу-балет "Життя".

Концерт Русланы и украинских звезд состоится с симфоническим оркестром "Київська Камерата". Ведущий Тимур Мирошниченко. Каждый артист подарит зрителям частичку своей души, настоящий праздник государственности и единения. Автор идеи и продюсер проекта - Руслана.

"День Независимости - особенный праздник. Для каждого украинца, для меня, для каждого из вас. Мы ждем, чтобы собраться вместе и почувствовать дух нашей страны, ощутить то, что нас объединяет больше всего. Это день рождение нашей страны, рождение наших надежд, мечт. В этот день мы ждем особенной музыки. Особенных концертов. И бесспорно, лучше делать эти особенные концерты в особенных местах - местах, где создавалась Украинское Государство, местах, где мы понимаем, ради чего мы боремся за нее так преданно", - отметила Руслана.

Афиша (Master Management)

"Батурин, дай нам вдохновение и энергию свободы! 23 августа я жду вас на особенный концерт. Где соберемся мы, все музыканты, и по-честному споем для каждого из вас в честь Украины. Живой симфоничный оркестр, рок-группы, мои друзья и коллеги. Это уникальное место. Дворец гетмана Розумовского. Уникальное тем, что там создавалось украинское государство. Уже тогда мы были Европой. Давайте вспомним это, чтобы мы понимали, куда нам двигаться дальше. С наступающим Днем Независимости! Я жду вас в Батурине", - добавила певица.

Больше деталей о проекте можно узнать на официальной странице Русланы в Facebook.

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