Руслана показала архивные фото 20-летней давности со съемок клипа на песню "Світанок"

В этом году известная песня украинской певицы отмечает свой 20-летний юбилей

Известная украинская певица Руслана порадовала поклонников уникальной для ее творчества датой. Выяснилось, что в 2018 году одна из самых известных песен Русланы – "Світанок" - отмечает свое 20-летие. Именно в далеком 1998 году украинцы впервые увидели клип на легендарную песню.

"Ровно 20 лет назад на экраны вышли песня и видео «Світанок», в кинотеатрах и телевидении, на радио и в публичных местах, везде звучала песня со строками, которые стали хитом и звучат до сих пор: "Де він, мій День, де мій Світанок, де Сонце зійде...". Выросло целое поколение. И сегодня мы поем "Світанок" уже большем, чем как песню. Как наш гимн оптимизма, веры, когда придет, наступит Украинский Рассвет, рассвет наших надежд, мечтаний, надежд, которые оживут в реальной жизни", - сообщила на своей facebook-страничке Руслана.

Специально к этой дате Руслана опубликовала архивные фото со съемок клипа "Світанок".

Руслана 20 лет назад (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

По словам певицы, этот клип действительно соединил Восток и Запад Украины.

"Удивительное дело, но идея создания клипа "Світанок" объединила Запад и Восток Украины. Интересная была ситуация, когда мы приехали со съемками во Львов, в Карпаты, то услышали: "Руслана, почему киногруппа из Донецка, неужели никого во Львове нельзя было найти?". А когда приехали в Донецк там начали упрекать: "Почему Руслана? Неужели нет никого, кого можно в Донецке спонсировать?" Сначала это было достаточно большим недоразумением для окружающей с обеих сторон. Но в процессе этой работы все изменилось - у творческих людей не существует понятия регионов, географии. И Украина у нас одна. Была и будет!", - отметила Руслана.

Команда съемок клипа "Світанок" (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Раритетные кадры со съемок клипа на песню "Світанок" (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

"Клип был снят полностью командой из Донецка, снимали в Карпатах, во Львове, и первые кадры музыкального видео были сняты на центральной площади украинского Донецка. Режиссер - Коля Михайлов! Один из самых талантливых режиссеров Украины, без преувеличения. "Світанок" дал возможность реализовать себя очень многим людям. А когда мы его создавали, мы были просто романтиками, львовскими музыкантами, сидели в студии в центре Львова на площади Мицкевича и, бесконечно мечтая, воплощали свои идеи в музыке", - делится воспоминаниями Руслана.

Руслана в 1998 году (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Раритетные кадры со съемок клипа на песню "Світанок" (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Также певица вкратце рассказала, как именно снимался легендарный клип.

"Клип "Рассвет" - это старинные ночные улицы Львова! Это сложные режимные съемки в Карпатах, когда надо было "поймать" рассвет и солнце на высоте 1500 метров, в одной из самых живописных местностей Карпат в Закарпатской области над Раховом, вблизи границы с Румынией, в Синегорье (название происходит от синих горх, покрытых густыми лесами), в самом географическом центре Европы, когда солнце всходило из-за высокой горы Украинских Карпат - Говерлы. Глядя на нее, я пела " Де він мій день, де мій Світанок, де сонце зійде…". Ежедневно в течение двух недель в Карпатах, солнце вставало чуть раньше. Возможно, немного быстрее, чем того хотел оператор Сергей Тимофеев", - поделилась трогательными воспоминаниями Руслана.

Руслана - Світанок (видео: youtube/RuslanaTube)

Руслана в Карптаха во время съемок клипа на песню "Світанок" (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Напомним, во время празднования своего 45-летия Руслана пригласила к себе домой журналистов, где показала, как использует для своих нужд "зеленую" энергетику. Певица всячески призывает беречь природу.