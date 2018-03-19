"С нами происходит что-то ужасное": Макаревич взбесил россиян постом об Америке

"Это не они стали лучше - они не стали лучше"

Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал в соцсети Facebook пост об Америке, чем взбесил множество своих соотечественников. Артист посетил США, где не был три года.

"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - написал Макаревич.

Также музыкант опубликовал фотографии.

Скриншот (facebook.com/makarevichav)

Фото: США (facebook.com/makarevichav)

Пользователи отреагировали на пост музыканта комментариями.

"Поразительно, насколько эффективна госпропаганда в современной России, в советское время она вызывала только смех. Видимо, шовинизм более близок темной стороне человеческой натуры", - написал Сергей Хананов.

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", - ответил ему Макаревич.

Скриншот комментариев (facebook.com/makarevichav)

"Что характерно - желания побывать в Америке в себе не наблюдаю", - написал Виталий Кочубей.

"Старость - не радость", - написал Макаревичу Александр Никитин.

"Да нет, дружок, не в ней дело", - ответил ему Макаревич.

"А мне иногда сложно с американцами... Какие-то они для меня слишком обтекаемые и целеустремленные. Один вечер - ничего. Дальше - усталость и опустошенность...", - прокомментировала Ирина Спивак.

Скриншот комментариев (facebook.com/makarevichav)

Скриншот комментариев (facebook.com/makarevichav)

Напомним, что Макаревич объяснил, кому принадлежит Крым.