"С нами происходит что-то ужасное": Макаревич взбесил россиян постом об Америке

"Это не они стали лучше - они не стали лучше"
Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал в соцсети Facebook пост об Америке, чем взбесил множество своих соотечественников. Артист посетил США, где не был три года.
"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - написал Макаревич.
Также музыкант опубликовал фотографии.
Скриншот (facebook.com/makarevichav)
Фото: США (facebook.com/makarevichav)
Пользователи отреагировали на пост музыканта комментариями.
"Поразительно, насколько эффективна госпропаганда в современной России, в советское время она вызывала только смех. Видимо, шовинизм более близок темной стороне человеческой натуры", - написал Сергей Хананов.
"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", - ответил ему Макаревич.
Скриншот комментариев (facebook.com/makarevichav)
"Что характерно - желания побывать в Америке в себе не наблюдаю", - написал Виталий Кочубей.
"Старость - не радость", - написал Макаревичу Александр Никитин.
"Да нет, дружок, не в ней дело", - ответил ему Макаревич.
"А мне иногда сложно с американцами... Какие-то они для меня слишком обтекаемые и целеустремленные. Один вечер - ничего. Дальше - усталость и опустошенность...", - прокомментировала Ирина Спивак.
Скриншот комментариев (facebook.com/makarevichav)
Скриншот комментариев (facebook.com/makarevichav)
Напомним, что Макаревич объяснил, кому принадлежит Крым.