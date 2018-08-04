"Самое настоящее только начинается": Дашу Астафьеву трогательно поздравили с днем рождения (видео, фото)

Фото: (instagram.com/alekseylazarev)

К торжественному дню артистке прислали трогательное видео самых радостных моментов из ее жизни

В субботу, 4 августа украинской артистке, бывшей участнице группы NikitA исполнилось 32 года. Девушка не устает получать поздравления, самые трогательные из которых она выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram.

Преимущественное большинство поздравлений артистка выкладывает в историях Instagram. Для нее создали несколько рисунков, многие другие артисты отметили ее в своих публикациях.

Скриншоты историй Instagram (instagram.com/da_astafieva)

Отдельной публикации удостоился видео-коллаж, который был размещен на странице аристки в социальной сети.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 4 Сер 2018 р. о 7:57 PDT

Видео: (instagram.com/da_astafieva)

В подписи к видео Астафьева поблагодарила всех за поздравления.

"Спасибо большое всем за Поздравления... Сегодня, я понимаю, что все самое настоящее только начинается )", — пишет Дарья Астафьева, которой исполнилось 32 года.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/da_astafieva

В комментариях к последним публикациям поклонники артистки активно поздравляют именинницу и желают обрести как материальны, так и духовные ценности.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/da_astafieva

К поздравлениям присоединилась Оля Полякова, которая на своей странице опубликовала снимок, который был сделан во время съемок фильма "Свингеры".

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Надеюсь ты не убьешь меня за эту фотку!!! Это мы на свингерах прикалывались))) С днем рождения, красотка, желаю оставаться такой же богиней, роскошной и сексуальной, если бы я решилась с женщиной, это была бы ты! )))) фотка без ретуши ибо богини в ней не нуждаются!" — написала Оля Полякова под фотографией.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что Даша Астафьева удивила фанов новым образом.

До этого Даша Астафьева похвасталась грудью без белья.

Ранее мы сообщали, что Даша Астафьева поразила фанатов нежными фото.

Видео: (video.rbc.ua)