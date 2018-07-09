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"Счастье есть": Анна Седокова договорилась с экс-супругом об опеке над дочерью

STYLERЗвёзды        09.07.2018 - 11:12
Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)

Полугодовое разбирательство решилось

Известная украинская певица Анна Седокова смогла договориться с бывшим мужем, бизнесменом Максимом Чернявским о совместной опеке над их дочерью Моникой, с которой ей не разрешали видеться. Об этом экс-свекровь звезды Марина Чернявская сообщила на своей странице в Instagram.

"Счастье есть, и я тоже очень счастлива, мировое соглашение ПОДПИСАНО! Моника уже в самолёте, летит на Кипр, ко мне, а 19 июля будет большой праздник, Моне 7 лет и мама готовится праздновать. Я уверенна, это будет что-то грандиозное для Манюни, ее мама это умеет. Думаю, вы все это увидите на ее страничке. Спасибо всем, кто помогал мне, поддерживал, правда, мне было очень тяжело, спасибо огромное, добра вам", - подписала публикацию Марина.

Скриншот поста (instagram.com/chernyavskamarina)

Также она добавила, что опека над 6-летней Моникой будет 50 на 50 и рассказала о деталях соглашения между родителями.

"Окончательный текст соглашения я ещё не видела, но знаю, опека 50 на 50, учиться Мона будет в США, никаких мониторов при встречах с мамой, каникулы, в основном, с мамой", - написала в комментариях Чернявская.

Скриншот комментария Марины Чернявской (instagram.com/chernyavskamarina)

Стоит отметить, что в начале мая Анна Седокова рассказала о том, что бывший супруг забрал дочку и не разрешает им видеться. По словам бабушки Максима Марины Чернявской, певица хотела забрать дочь для съемок "Вокруг света во время декрета", но девочка была записана в школу Лос-Анджелеса, где по законам страны, непосещение школы является наказуемым. Поэтому Максим Чернявский увез Монику домой и получил через суд определение места жительства Моны в Лос-Анджелесе. Началось судебное разбирательство, которое продлилось довольно долго, но теперь бывшие супруги наконец дошли до компромисса.

Напомним, что известный публицист объяснил феномен Олега Винника.

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Теги: Анна Седокова, Бизнесмен, дочь, суд
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