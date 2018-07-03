"Счастье здесь": Джамала поделилась трогательным фото вместе с сыном

Джамала показала фанам подросшего сына
Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала поделилась нежным семейным фото вместе со своим маленьким сыном. Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
Джамала, нежно прижав ребенка к груди, держит его на руках. На фото певица запечатлена без грима, в домашнем наряде.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
"Счастье здесь", - подписала она фото.
Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)
В комментария под постом фанаты Джамалы восхитились снимком и пожелали семье счастья.
"Сладуси"; "вы прекрасные"; "очень милые"; "какое счастье быть мамой", - пишут пользователи соцсети.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
"Лапуська"; "Вам очень идет быть мамой", - добавили фаны певицы.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Ранее сообщалось, что Джамала опубликовала трогательное поздравление ко Дню отца (фото).
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