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"Счастье здесь": Джамала поделилась трогательным фото вместе с сыном

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 16:42
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала показала фанам подросшего сына

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала поделилась нежным семейным фото вместе со своим маленьким сыном. Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Джамала, нежно прижав ребенка к груди, держит его на руках. На фото певица запечатлена без грима, в домашнем наряде.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Счастье здесь", - подписала она фото.

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

В комментария под постом фанаты Джамалы восхитились снимком и пожелали семье счастья.

"Сладуси"; "вы прекрасные"; "очень милые"; "какое счастье быть мамой", - пишут пользователи соцсети.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

"Лапуська"; "Вам очень идет быть мамой", - добавили фаны певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее сообщалось, что Джамала опубликовала трогательное поздравление ко Дню отца (фото).

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Теги: Джамала
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