"Сделала себе капельницу": Настя Каменских попала в больницу (фото)

Фото: Настя Каменских (instagram.com-kamenskux)

Каменских призвала фанатов в случае чего сразу идти к врачу

Известная украинская певица Настя Каменских, которая теперь выступает под псевдонимом NK, попала в больницу. Об этом стало известно из ее Instagram Stories.

Звезда решила записать короткий ролик, в котором рассказала фанам, что отравилась.

"Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к огромному сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже. Меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. И все равно, в конце концов я пришла в больницу и сделала себе капельницу", - призналась Настя.

Фото: instagram.com/nkblog

"Это душераздирающее видео говорит о том, что не затягивайте, а сразу идите к врачу", - добавила она.

Фото: instagram.com/nkblog

Другой информации о состоянии своего здоровья Настя не давала.

Кстати, недавно в интервью для Styler певица утверждала, что заботится о своем здоровье и занимается спортом. Она рассказала о "спортивной" мотивации и поделилась диетическим рецептом любимого салата.

Также Настя Каменских рассказала, готова ли пойти в политику.

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