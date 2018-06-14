"Съедают все, что принесли": Якубович пожаловался на россиян

Известный телеведущий рассказал о пороках сограждан

Российский телеведущий Леонид Якубович, который много лет вел программу "Поле чудес", пожаловался на поведение россиян в своей студии. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу - успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть", - сказал он.

Телеведущий отметил, что на съемочной площадке программы творится "невероятное".

"Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается", - возмутился Якубович.

Ведущий отметил, что теперь зрители знают ответ на вопрос "куда девается жратва".

Ранее журналист объяснил психологию россиян.

"Есть очень хорошая книга питерского профессора Валерия Возгрина "История крымских татар". Достаточно прочитать предисловие к ней, чтобы все понять про Россию. Россия живет по принципу первобытного племени, русской крестьянской общины. Она ничуть не изменилась. Да, она стала богаче, они стали носить западные вещи, гаджеты в руках, но психология осталась та же самая", – сказал Муждабаев.

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