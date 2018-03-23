"Секс и ничего личного": Данилко решил попробовать себя в новом амплуа

По словам продюсера, роль Данилко будет сюрпризом

Украинский артист Андрей Данилко, который известен своим образом проводницы Верки Сердючки, снимется в кино. Это будет комедия под названием "Секс и ничего личного". Об этом сообщает ТСН.

Как рассказал генеральный продюсер кинокартины Влад Ряшин, роль артиста будет сюрпризом для зрителей.

"Андрей Михайлович Данилко действительно будет сниматься в фильме, причем в очень неожиданной роли. Она будет маленькой, но яркой. Сам Андрей отнесся к этому с большим энтузиазмом. Пару месяцев назад, мы с ним случайно встретились в Киеве, я предложил ему роль в нашем фильме, на что Андрей дал положительный ответ", - рассказал Ряшин.

Фото: Андрей Данилко (flickr.com Dmitry Neymyrok)

"Секс и ничего личного" – это адаптация известного формата "Мое неуклюжее сексуальное приключение".

Государственная поддержка картины составляет 13 миллионов гривен при общем бюджете в 26 миллионов.

Премьеру комедии обещают на 14 февраля 2019 года.

Как ранее писал Styler, Андрей Данилко оценил актерские способности украинских политиков.

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