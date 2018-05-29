В семье Олега Винника случилось горе

У артиста умерла мать
На 81-м году ушла из жизни мать известного украинского певца Олега Винника – Анна Яковлевна. В этом году пенсионерка отпраздновала юбилей - 80 лет. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на односельчан исполнителя, проживающих в Жашковском районе.
По данным издания, Винник не смог быть с мамой последние минуты ее жизни.
Отмечается, что на 29 мая у артиста запланирован масштабный концерт в Тернополе.
Анна Яковлевна болела продолжительное время и перенесла три инсульта, последний случился накануне Нового года.
В издании сообщили, что к юбилею мамы Винник хотел дать концерт в родном селе, однако этого не произошло.
"Такова жизнь. Она всегда смотрела на него по телевизору. Знала, что сын у нее звезда и радовалась за него", - рассказали односельчане.
"Во дворе дома, где жила мама певца, только закончили класть тротуарную плитку. После завершения ремонта семья планировала отпраздновать юбилей Анны Яковлевны", - добавили в ТСН.
По данным издания, похороны матери певца состоятся 30 мая.
Напомним, несколько лет назад певец потерял отца, который скончался от сердечного приступа.
Ранее Олег Винник признался, почему не выступает в России.
Что вы не знали о любимце страны (видео: STYLER.rbc.ua)