В семье Олега Винника случилось горе

У артиста умерла мать

На 81-м году ушла из жизни мать известного украинского певца Олега Винника – Анна Яковлевна. В этом году пенсионерка отпраздновала юбилей - 80 лет. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на односельчан исполнителя, проживающих в Жашковском районе.

По данным издания, Винник не смог быть с мамой последние минуты ее жизни.

Отмечается, что на 29 мая у артиста запланирован масштабный концерт в Тернополе.

Анна Яковлевна болела продолжительное время и перенесла три инсульта, последний случился накануне Нового года.

В издании сообщили, что к юбилею мамы Винник хотел дать концерт в родном селе, однако этого не произошло.

"Такова жизнь. Она всегда смотрела на него по телевизору. Знала, что сын у нее звезда и радовалась за него", - рассказали односельчане.

"Во дворе дома, где жила мама певца, только закончили класть тротуарную плитку. После завершения ремонта семья планировала отпраздновать юбилей Анны Яковлевны", - добавили в ТСН.

По данным издания, похороны матери певца состоятся 30 мая.

Напомним, несколько лет назад певец потерял отца, который скончался от сердечного приступа.

Ранее Олег Винник признался, почему не выступает в России.

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