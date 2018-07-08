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"Семейный look": Лилия Ребрик показала младшую дочь в модном наряде (фото)

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 19:15
Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)
Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Младшей дочери Лилии Ребрик исполнилось два месяца

Телеведущая, актриса и мама двух девочек Лилия Ребрик похвасталась новым нарядом младшей дочери. Об этом ведущая "Ранку з Україною" рассказала в социальной сети Instagram, прикрепив трогательное фото с Полинкой.

На совместном снимке телеведущая изображена в длинном шелковом платье с летним цветочным принтом. На руках она держит младшую дочь Полину в полосатом платьице и голубой панамке.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

В подписи к фотографии Ребрик шутливо написала о "тяжелой" женской судьбе.

"Учимся носить платья)))) Такая наша судьба", — прокомментировала снимок мама двух девочек.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/liliia.rebrik

В комментариях, несмотря на приличный возраст малышки — 2 месяца — поклонники телеведущей не устают поздравлять ее с самой большой радостью в жизни. Одни пользователи отмечают исключительность внешнего вида Лилии, многие другие выражают восхищение ею в целом. Остальные — просто желают счастья.

"Красотки", "Умиление", "Обожаю Вашу дикую семейку!!! Вы красавицы!!!", "Очень мило!!!", "Вы очень красивые! А у меня аж три дочери)))", "Красотулечки", "Мамочке на радость и счастье такая женская судьба счастливая!!!*****", "Класс", "Боже, какие вы сладкие", "Семейный look", "Какая Вы прекрасная! Восхищаюсь Вами!", "Как я вас обожаю", "Хорошая кнопочка", — пишут поклонники Лилии Ребрик под фотографией.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, что недавно Лилия Ребрик похвасталась достижениями младшей дочери. Двухмесячная Полинка уже улыбается, танцует и по-своему "говорит".

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Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: Лилия Ребрик
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