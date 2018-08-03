"Съемки завершились": Джамала обрадовала подготовкой нового клипа на песню "Крила" (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики Джамалы с нетерпением ждут новую видеоработу на одну из самых любимых песен

Вернувшись с отдыха в солнечной Турции, Джамала буквально сразу же с головой окунулась в работу. Недавно на своей instagram-страничке украинская исполнительница даже опубликовала целую серию фотографий своего необычного "золотого" образа, с которым она появится в новом клипе!

Так, Джамала сообщила поклонникам, что уже совсем скоро они смогут увидеть ее новую видеоработу на украиноязычную песню "Крила". К слову, впервые трогательную песню Джамала представила еще будучи беременной во время финала Нацотобора на Евровидение 2018. Тогда певица выступила одним из членов национального жюри конкурса.

Пока что фанаты певицы могут лишь ожидать премьеру клипа и предвкушать результат по новым фото Джамалы.

"Я вмію літати... і вмію зніматися у своїх відеокліпах", — шутливо подписала фото Джамала. При этом первая строчка — из песни "Крила".

Джамала показала свой образ из нового клипа на песню "Крила" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Съемки завершились", — подписала один из снимков Джамала.

Романтическая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы подняли просто волну восторга, предвкушая ее новую видеоработу.

"Я так жду! Это моя самая любимая песня", — пишет polinanenia.

"Мне уже нравится клип! Обожаю тебя", — восхищается lana_feel.

"Клас! Очень люблю песню. Жду клип. Красота", — радуется maryana_golovko.

"Какой классный образ, прям Супер-звезда", — подчеркивает riorita_prudka.

"Нарешті вийде відео на улюблену пісню", — улыбается amina_ksch.

В этом году Джамала обещает просто-таки "засыпать" своих фанов новинками: клип, новый релиз, концертная программа и даже творческая коллаборация.

«Скоро ... уже очень скоро случится всё! #новыйальбом #крила#новыепесни #бомбаракета#новаяконцертнаяпрограмма #тур#видеоклип #новыйсингл#thegreatpretender #невероятныйколлаб#держитесь", — написала как-то Джамала, сопроводив пост информативными хештегами.

И кстати, недавно Джамала заинтриговала поклонников, опубликовав фото с певцом Святославом Вакарчуком.

Джамала с песней Крила

Напомним, что силы и энергию Джамала впитывала на одном из курортов Турции — в городе и районе Датча. На отдых певица отправилась со своими родными. А в завершении отдыха Джамала со своей сестрой Эвелиной и племянницами устроила нежную фотосессию.

Более того, ранее Джамала растрогала сеть очень милым фото с мужем и маленьким сыночком.

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