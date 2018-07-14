"Сердца зазвучат в один ритм": Монатик "замахнулся" на рекорд Океана Ельзы (фото)

MONATIK (фото: РБК-Украина)

Украинцы в восторге от инициативы певца

Популярный украинский исполнитель Монатик анонсировал выступление на стадионе, который раньше "давался" лишь легендарной группе Океан Ельзы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Мы настолько сильно вдохновлены результатом концерта #VitaminD, который прошёл в Киеве во Дворце спорта. Тем, как отреагировали люди и как сильно они ждут следующего шоу. Именно это нас так сильно промотивировало создать ещё более масштабное событие для еще большего количества людей", - говорится в сообщении.

Фото: Монатик анонсировал выступление на НСК "Олимпийский" (instagram.com/monatik_official)

Так, певец намерен дать выступление на киевском НСК "Олимпийский", который ранее покоряла только украинская группа Океан Ельзы.

"Для нас наиболее важно, чтобы каждый смог посетить эксклюзивное шоу, ведь оно состоится лишь единожды - в первый день лета 2019 года на НСК «Олимпийский» в Киеве. Это будет такой вечер, когда тысячи таких разных и таких особенных сердец станут одним целым и зазвучат в один ритм", - подчеркивается в тексте сообщения.

В то же время фанаты исполнителя уточнили, что на концерте "сердца забьются в унисон".

"Сердца семи тысяч забьются в унисон", - сказал пользователь Аринка Петровна.

"Ого, вот это заявочка", - подчеркнул юзер "Снежная королева".

Кстати, популярные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева представили совместный трек. Композиция получила название "Глубоко...".

"Выход из зоны комфорта кажется опасностью. Но сегодня время коллабораций и неординарных экспериментов. Этот дуэт свеж и опасен, как и сама песня. Погружаемся глубоко в атмосферу свободы движений и мышления", - комментируют трек музыканты.

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